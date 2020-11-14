«Ак Барс» сыграет в Казани против «Нефтехимика» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это третья встреча татарстанских команд в текущем сезоне. Каждая из них смогла обыграть соперника у себя дома со счетом 3:2 (в Нижнекамске все определилось в овертайме).

Днем ранее «Ак Барс» в гостях проиграл челябинскому «Трактору» (1:2). «Нефтехимик» с тем же счетом уступил дома казахстанскому «Барысу» (1:2).

Всего команды провели между собой 51 матч в рамках КХЛ. В 33-х из них победу одержали казанцы, в 18 — «Нефтехимик».

Встреча в Казани состоится сегодня, 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета.

Напомним, «Ак Барс» впервые в сезоне сыграет в новой черной форме, сделанной из переработанного пластика, а сама игра с «Нефтехимиком» будет посвящена нефтяной промышленности.