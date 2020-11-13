В Казани умер старейший священник

В Казани скончался настоятель Никольского кафедрального собора протоиерей Николай Ушаков. Он не дожил четырех дней до своего 97-летия.

О смерти старейшего священника города сообщила Татарстанская митрополия РПЦ.

«Разделяя с вами боль постигшей нас утраты, мысленно даю последнее целование почившему служителю алтаря Господня и молюсь об упокоении его бессмертной души в обителях небесных», — приводятся на сайте соболезнования митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Протоиерей Николай Ушаков родился 17 ноября 1923 года в городе Лебедянь Воронежской области. Он был ранен на Великой Отечественной войне и попал в Казанский военный госпиталь. Остался в столице республики и работал на эвакуированном 230-м Ленинградском заводе. Позже заочно отучился в Ленинградской семинарии и в 1961 году стал священником Никольского собора.