Жительницу Казани приговорили к 16 годам колонии за поджог общежития и убийство двух человек

Верховный суд Татарстана огласил приговор 31-летней ранее судимой жительнице Казани Кристине Максимовой. Ее признали виновной в убийстве двух человек, покушении на убийство и поджоге.

По версии следствия, 7 декабря 2019 года в общежитии по улице Актайской в Казани обвиняемая после распития спиртного поссорилась с хозяйкой комнаты, и та после выхода Максимовой на площадку заперла дверь и отказалась пускать ее в комнату. Дальше женщина собрала на этаже мусор, сложила под дверью и подожгла, а затем скрылась. Запертые мужчина и женщина скончались на месте от отравления угарным газом. Еще трое мужчин выпрыгнули из окна и получили различные травмы.

Месяцем ранее в той же квартире Максимова в ходе ссоры ударила приятеля ножом в грудь.

Свою вину подсудимая частично признала. Ее приговорили к 16 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Напомним, ущерб по делу составил около 1 млн рублей.