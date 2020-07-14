В Казани 31-летнюю рецидивистку обвинили в поджоге общежития и убийстве двух человек

Фото: "Реальное время"

Перед Приволжским райсудом Казани предстанет 31-летняя Кристина Максимова, ранее шесть раз привлекавшаяся к уголовной ответственности. Потерпевшими по ее делу признаны 17 взрослых и 7 детей — жители общежития, в котором обвиняемая, по версии Следкома, устроила поджог и тем самым погубила двух человек.



По версии следствия, 7 декабря 2019 года в общежитии по улице Актайской в Казани обвиняемая после распития спиртного поссорилась с хозяйкой комнаты, и та после выхода Максимовой на площадку заперла дверь и отказалась пускать ее в комнату. Дальше женщина собрала на этаже мусор, сложила под дверью и подожгла, полагают силовики. А затем скрылась.

40-летняя хозяйка комнаты и 43-летний знакомый погибли, с отравлениями госпитализировали семь человек в этом подъезде. Материальный ущерб следствием оценен в 1 млн рублей с лишним.

Максимовой предъявлено обвинение в убийстве двух человек общеопасным способом, покушении на убийство спасенных врачами жителей подъезда, включая малолетних, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества.

Вину женщина не признает. Суда она ожидает под арестом.