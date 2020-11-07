Лукашенко о санкциях ЕС: «Я не парюсь»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не париться» из-за санкций, введенных Евросоюзом против него.
«Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, — жив-здоров», — цитирует издание БелТА слова Лукашенко.
Прокомментировал белорусский лидер и выборы в США. По его словам, это «комедия и позорище для всей демократии». Лукашенко добавил, что его страна будет стоять до конца.
Напомним, что в минувшую пятницу ЕС ввел санкции против президента Белоруссии и еще 14 белорусских чиновников.
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