Лукашенко о санкциях ЕС: «Я не парюсь»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не париться» из-за санкций, введенных Евросоюзом против него.

«Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, — жив-здоров», — цитирует издание БелТА слова Лукашенко.

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Прокомментировал белорусский лидер и выборы в США. По его словам, это «комедия и позорище для всей демократии». Лукашенко добавил, что его страна будет стоять до конца.

Напомним, что в минувшую пятницу ЕС ввел санкции против президента Белоруссии и еще 14 белорусских чиновников.

