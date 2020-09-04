Школьная форма в России подорожала на 22%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В августе 2020 года средняя стоимость школьной формы в России достигла 2 080 рублей. За год она подорожала на 22%.

Цену в 2 тысячи «Известия» называют, опираясь на данные компании «Платформа ОФД», оперирующей фискальными данными.

Опрос Общероссийского народного фонда (ОНФ) показал, что сегодня около 6,3 тысячи рублей, пишет газета.

Каждый пятый респондент рассказал о навязывании конкретного производителя формы. Многие из родителей жалуются на несоответствие цены и качества в рекомендуемых школами магазинах.