Школьная форма в России подорожала на 22%
В августе 2020 года средняя стоимость школьной формы в России достигла 2 080 рублей. За год она подорожала на 22%.
Цену в 2 тысячи «Известия» называют, опираясь на данные компании «Платформа ОФД», оперирующей фискальными данными.
Опрос Общероссийского народного фонда (ОНФ) показал, что сегодня около 6,3 тысячи рублей, пишет газета.
Каждый пятый респондент рассказал о навязывании конкретного производителя формы. Многие из родителей жалуются на несоответствие цены и качества в рекомендуемых школами магазинах.АналитикаОбществоОбразование
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