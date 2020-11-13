В Москве открыли памятник первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» и почетному гражданину Нижнекамска Николаю Лемаеву. Инициатива установки памятника принадлежит руководству ГК ТАИФ и членам правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Памятник открыли накануне дня рождения легендарного руководителя — 14 ноября ему исполнился бы 91 год.

В открытии мемориального комплекса приняли участие родные, друзья Николая Лемаева, представители администрации Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима».

Николай Лемаев возглавил строящийся нефтехимический комбинат в 33 года и руководил им с 1963 по 1985 годы. Его талантливые управленческие решения, масштабность мышления, глобальное видение перспектив развития нефтехимии определили судьбу всей отрасли и заложили крепкую основу будущих успехов «Нижнекамскнефтехима».

Свои силы и энергию Николай Лемаев вкладывал и в развитие Нижнекамска. Им был заложен ген социальной ответственности «Нижнекамскнефтехима». Предприятие строило жилье, школы, детские сады, спортивные сооружения, больницы и другие объекты городской инфраструктуры. В 1981 году Лемаеву присвоили звание Почетного гражданина Нижнекамска.

В 1985 году Николай Васильевич был назначен первым заместителем министра, а с 1985 по 1990 год — министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Был советником первого президента республики Минтимера Шаймиева. В кризисные годы по просьбе Шаймиева вернулся на предприятие, с 1997 года был председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Скончался Николай Лемаев в 2000 году. Через год в Нижнекамске в сквере установили постамент с его бюстом. В 2019 году Указом президента России аэропорту «Бегишево» присвоено имя Николая Лемаева, а на доме №8 на Школьном бульваре, где он жил, установили мемориальную именную табличку.

