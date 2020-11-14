Не только под Ла-Маншем: самые длинные тоннели в мире

26 лет назад, 14 ноября 1994 года, открылось движение пассажирских поездов по Евротоннелю, также известному как тоннель под Ла-Маншем. Этот тоннель — один из самых известных в мире, однако он не является самым длинным. «Реальное время» узнает, какие тоннели — самые протяженные, а также для чего они используются.

Евротоннель

Евротоннель, соединяющий Великобританию и Францию, занимает лишь 11-ое место в мире по длине. Правда, в основном в топе рейтинга — тоннели, не использующиеся в качестве транспортной инфраструктуры — водные. Помимо этого, два из топ-10 тоннелей по длине — линии метро.

Фото: ru.wikipedia.org

Если же говорить непосредственно про железнодорожные и автомобильные тоннели — то у Евротоннеля третье место. Общая его длина составляет около 50,5 километров, из них 39 километров — под проливом Ла-Манш. Кстати, протяженность под водой — все же рекордная. Строительство Евротоннеля началось в 1987 году, оно велось в течение 7 лет. Официальное открытие состоялось 6 мая 1994 года, но разные типы транспорта запускались постепенно. До пассажирских поездов были запущены грузовые автомобили и поезда (19 мая и 1 июня, соответственно). Легковые автомобили начали ездить по тоннелю 22 декабря 1994 года, а, например, мотоциклы — только 31 августа 1995 года.

Готардский базисный тоннель

Самый длинный железнодорожный (не связанный с системами метро) тоннель в мире расположен в центре Швейцарии, примерно между городами Люцерн и Лугано. Длина Готардского базисного тоннеля составляет 57 километров. Открыли его совсем недавно — в июне 2016 года. Используется он, в частности, чтобы сократить время в пути между севером Швейцарии и Италией.

Кстати, слово «базисный» в названии означает, что въезд находится у подножия хребта, в данном случае — перевала Сен-Готард. Этот горный массив вообще является одним из важнейших для транспорта Швейцарии, да и Европы в целом — помимо Готардского базисного тоннеля, по Сен-Готарду также проходят 15-километровый железнодорожный Готардский тоннель постройки 1882 года и 17-километровый Сен-Готардский автомобильный тоннель, построенный в 1980 году. На момент окончания строительства он являлся самым длинным автомобильным тоннелем в мире.

Фото: ru.wikipedia.org

Тоннель Сэйкан

Второе место в мире по длине среди железнодорожных тоннелей занимает тоннель Сэйкан, который соединяет главный японский остров Хонсю и Хоккайдо. Его длина — чуть меньше 54 километров, включая подводный участок длиной в 23 километра. Максимальная глубина тоннеля — 240 метров, это — самый глубокий подводный тоннель в мире.

О тоннеле задумались после морской катастрофы 1954 года, когда в Сангарском проливе затонули сразу пять пассажирских паромов, тогда погибли около 1,5 тысяч человек. Тоннель проектировался в течение девяти лет, с 1955 по 1964 годы. Строился он еще 24 года. Для движения поездов Сэйкан открыли в марте 1988 года.

Фото: ru.wikipedia.org

Линия 3 метро Гуанчжоу и серая ветка московского метро

Если в список железнодорожных тоннелей включать не только железнодорожные, но и линии метрополитена, то самым длинным окажется тоннель, использующийся в качестве третьей линии метро китайского города Гуанчжоу с населением в 14 миллионов человек. Длина линии — больше 65 километров.

Линия открыта в декабре 2015 года. На ней расположены 30 станций, включая две станции в терминалах аэропорта Гуанчжоу Байюнь. Средний дневной пассажиропоток в 2015 году составлял 1,77 млн человек.

Кстати, среди российских и европейских тоннелей метро рекорд — у «серой» (Серпуховско-Тимирязевской) линии Московского метро. Длина линии составляет 41 километр — это третий в мире показатель для полностью подземной ветки после упомянутой третьей ветки метро Гуанчжоу, 10-ой линии пекинского метро (57,1 километр) и пятой линии метро Сеула (47,6 километров). На «серой» ветке метро Москвы — 25 станций, среднесуточный пассажиропоток — 868 тысяч человек.

Делавэрский акведук и водовод Пяййянне

Самым длинным тоннелем в мире, независимо от того, для чего он используется, является Делавэрский акведук, являющийся основным водопроводным тоннелем Нью-Йорка. Его длина составляет 137 километров. Диаметр тоннеля составляет около 4 метров, глубина достигает 300 метров. Строительство велось на протяжении пяти лет — с 1939 по 1944 годы. Вода по тоннелю поставляется в Нью-Йорк из водохранилища Рондаут в горах Катскилл (северная часть горной системы Аппалачи).

Фото: ru.wikipedia.org

Второе место среди водопроводных тоннелей занимает расположенный на юге Финляндии водовод Пяййянне. Его длина — 120 километров, глубина залегания достигает 100 метров, а диаметр — в четыре раза больше, чем у Делавэрского акведука — 16 метров. Строительство длилось 10 лет — с 1972 по 1982 годы, водовод используется для обеспечения водой столичной агломерации Хельсинки.

Максим Матвеев