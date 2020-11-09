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«Зенит-Казань» вышел в «Финал четырех» Кубка России, обыграв «Факел» в Казани

06:45, 09.11.2020
«Зенит-Казань» вышел в «Финал четырех» Кубка России, обыграв «Факел» в Казани
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» дома обыграл новоуренгойский «Факел» (3:1) в матче третьего тура полуфинального этапа Кубка России по волейболу.

Самым результативным в составе казанской команды стал поляк Бартош Беднож, набравший 20 очков.

Благодаря этой победе «Зенит-Казань» показал стопроцентный результат в полуфинале и обеспечил себе участие в «Финале четырех» Кубка страны.

«Факел» (Новый Уренгой): «Зенит-Казань» — 1:3 (19:25, 25:18, 17:25, 18:25).
"Факел»: Богдан (15), Дикарев (3), Жигалов (14), Волков (17), Гуцалюк (3), Жуковский (0) — стартовая шестерка, Шоджи (либеро), Яковлев (1), Антипкин (1), Стуленков (0).
«Зенит-Казань»: Воронков (12), Волков (9), Михайлов (16), Беднож (20), Вольвич (5), Бутько (3) — стартовая шестерка, Кротков (либеро), Сурмачевский (1), Лабинский (1).

Фото: vk.com/volleyzenit
СпортВолейбол Татарстан
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