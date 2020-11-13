В Казани построят административно-исследовательское здание Минздрава РТ за почти 350 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

ГИСУ РТ направит почти 350 млн рублей на строительство комплекса административно-исследовательских зданий Министерства здравоохранения Республики Татарстан по ул. Зур Урам в Казани.

Согласно тендеру, здание построят для Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы РТ.

Еще 22,3 млн уйдет на реконструкцию административного здания, расположенного в Казани по ул. Авангардной, д. 74. Там в том числе располагаются офис МФЦ и Управление Росреестра по РТ.

В мае уже сообщалось, что в Казани построят комплекс зданий для Министерства здравоохранения РТ на общую сумму 349 млн рублей. Тогда тендер предполагал, что на улице Зур Урам появится двухуровневая парковка на 46 машино-мест, пятиэтажный лабораторно-исследовательский корпус Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы РТ и двухэтажное вспомогательное здание.