Карта Evolution Visa Platinum от Ак Барс Банка вошла в топ-5 рейтинга дебетовых карт

Evolution Platinum заняла 4-е место среди карт Visa с кешбэком по версии

независимого портала Выберу.ру (12+).



Критериями оценки стали стоимость выпуска и обслуживания карты, кешбэк и

возможность выбора бонусов, процентная ставка на остаток, надежность и

значимость банка на рынке.



В рейтинге рассмотрены дебетовые карты Visa с кешбэком.



На фоне снижения ставок по розничным депозитам меняются и предпочтения

людей. Все чаще для ежедневных расчетов и краткосрочных сбережений

пользователи выбирают дебетовые карты с начислением процентов на остаток и

кешбэком.



Благодаря масштабной бонусной программе VISA и ее партнерству с банками в

октябре 2020 года интерес пользователей сервиса к таким картам прибавил 25% в

сравнении с сентябрем, отмечают составители рейтинга.

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