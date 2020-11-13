Карта Evolution Visa Platinum от Ак Барс Банка вошла в топ-5 рейтинга дебетовых карт
Evolution Platinum заняла 4-е место среди карт Visa с кешбэком по версии
независимого портала Выберу.ру (12+).
Критериями оценки стали стоимость выпуска и обслуживания карты, кешбэк и
возможность выбора бонусов, процентная ставка на остаток, надежность и
значимость банка на рынке.
В рейтинге рассмотрены дебетовые карты Visa с кешбэком.
На фоне снижения ставок по розничным депозитам меняются и предпочтения
людей. Все чаще для ежедневных расчетов и краткосрочных сбережений
пользователи выбирают дебетовые карты с начислением процентов на остаток и
кешбэком.
Благодаря масштабной бонусной программе VISA и ее партнерству с банками в
октябре 2020 года интерес пользователей сервиса к таким картам прибавил 25% в
сравнении с сентябрем, отмечают составители рейтинга.
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