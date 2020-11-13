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Экономика

Карта Evolution Visa Platinum от Ак Барс Банка вошла в топ-5 рейтинга дебетовых карт

11:17, 13.11.2020

Evolution Platinum заняла 4-е место среди карт Visa с кешбэком по версии
независимого портала Выберу.ру (12+).

Критериями оценки стали стоимость выпуска и обслуживания карты, кешбэк и
возможность выбора бонусов, процентная ставка на остаток, надежность и
значимость банка на рынке.

В рейтинге рассмотрены дебетовые карты Visa с кешбэком.

На фоне снижения ставок по розничным депозитам меняются и предпочтения
людей. Все чаще для ежедневных расчетов и краткосрочных сбережений
пользователи выбирают дебетовые карты с начислением процентов на остаток и
кешбэком.

Благодаря масштабной бонусной программе VISA и ее партнерству с банками в
октябре 2020 года интерес пользователей сервиса к таким картам прибавил 25% в
сравнении с сентябрем, отмечают составители рейтинга.

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ЭкономикаБанки Татарстан
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