«Синтез» уступил «Будапешту» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» уступил «Будапешту» (11:12) в матче третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло.

Казанцы проиграли лишь в первой четверти, во всех остальных закончив период с ничейным счетом. Решающий гол «Будапешт» забил за 1 минуту 15 секунд до конца, когда цели достиг удар Эрделая.

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Алексей Рыжов-Аленичев, забивший три гола.

Таким образом, казанцы потерпели второе поражение в квалификации. Ранее команда Марата Закирова проиграла сербским «Радничкам» и обыграла испанскую «Террассу».

«Синтез» (Россия) — «Будапешт» (Венгрия) — 11:12 (1:2, 5:5, 2:2, 3:3)

Голы:

«Синтез»: Рыжов-Аленичев (3 гола), Деревянкин, Лисунов (по 2), Зиннуров, Бычков, Латыпов, Шепелев (по 1).

«Будапешт»: Эрделай, Бурьян (по 4), Хараи (2), Дала, Тот (по 1).