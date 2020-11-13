В Татарстане не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусом

Случаев повторного заболевания коронавирусом в Татарстане не зафиксировано, рассказала сегодня заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



«На сегодня повторных случаев мы не регистрируем. Если кто-то переболел ранее и сейчас наблюдает у себя симптомы, это может быть другая ОРВИ. На сегодня грипп мы не регистрируем, но очень сильно циркулируют вирусы негриппозной этиологии», — сказала Авдонина.

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