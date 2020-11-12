Эксперты рассказали, чем может грозить обмеление Волги — видео

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В Татарстане резко обмелела Волга. По сравнению с прошлым годом уровень воды опустился на полтора метра. Это произошло из-за того, что Куйбышевское водохранилище сбросило воду, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Местные жители бьют тревогу. Доцент кафедры природообустройства и водопользования КФУ Иршат Шигабов поясняет, что резкое уменьшение уровня воды может сильно повлиять на водное хозяйство, на рост концентрации загрязняющих веществ.

Ранее в Минэкологии Татарстана подтвердили «Реальному времени», что за октябрь уровень воды в Куйбышевском водохранилище, а значит, и в Казанке (в границах Казани) опустился на 37—38 сантиметров. При этом в министерстве отрицают, что река обмелела. На водохранилище идет сработка (уменьшение запасов воды) на уровне 1—1,5 см в сутки.

