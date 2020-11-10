Минэкологии Татарстана: Казанка не обмелела, но за месяц уровень воды опустился на 38 см

В Минэкологии Татарстана подтвердили «Реальному времени», что за октябрь уровень воды в Куйбышевском водохранилище, а значит, и в Казанке (в границах Казани) опустился на 37—38 сантиметров.

При этом в министерстве отрицают, что река обмелела. На водохранилище идет сработка (уменьшение запасов воды) на уровне 1—1,5 см в сутки.

По данным Гидрометцентра РТ, уровень воды в Казанке у моста «Миллениум» в последние дни колеблется от 0,9 м до 1,1 м.

Возле Верхнего Услона глубина Волги колеблется в пределах 6,3—6,55 м.

Ранее в соцсетях сообщили, что уровень воды в Казанке резко упал. Пользователи утверждали, что река обмелела.