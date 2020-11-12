«Синтез» разгромил испанскую «Террассу» в квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» разгромил испанскую «Террассу» (17:10) в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло.

В первой половине встречи в бассейне шла упорная борьба, на перерыв казанцы ушли ведя в счете 5:4. В третьей четверти команде Марата Закирова удалось совершить рывок — 8:3, благодаря чему в итоге смогли одержать победу.

Самыми результативными игроками казанцев стали Алексей Рыжов-Аленичев и Адель Латыпов, которые отличились по 4 раза.

Сегодня «Синтез» проведет еще один матч. Соперником казанской команды станут ватерполисты хозяев турнира — венгерского «Будапешта».

Напомним, накануне «Синтез» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с поражения от сербского клуба «Раднички» (14:16).

«Террасса» (Испания) — «Синтез» (Россия) — 10:17 (1:2, 3:3, 3:8, 3:4)

Голы:

«Террасса»: Барросо (3 гола), Каррильо, Прието, Гутьеррес (по — 2), Родригес (1).

«Синтез»: Рыжов-Аленичев, Латыпов (по — 4), Деревянкин (3), Бычков, Андрюков (по — 2), Одинцов, Лисунов (по — 1).