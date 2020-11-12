Посещение монастыря и смерть Героя Советского Союза: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 12 ноября
Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров посетил сегодня вместе с епископом Альметьевским и Бугульминским владыкой Мефодием территорию восстанавливающегося Казанско-Богородицкого монастыря Бугульмы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вместе с епископом Альметьевским и Бугульминским владыкой Мефодием @almet_eparhia посетили территорию восстанавливающегося Казанско-Богородицкого монастыря Бугульмы. История его возникновения относится к 1877 году. Нет никаких сомнений, что новое рождение храма послужит восстановлению духовности и исторической справедливости. И уже скоро мы сможем увидеть храм в его исторических границах, с отреставрированными зданиями. #РоднаяБугульма #ИсторияБугульмы #ИсторияТатарстана
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил фото с совещания по изучению состояния организации работы по профилактике правонарушений в районе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня подвели итоги работы рабочей группы по изучению состояния организации работы по профилактике правонарушений в Высокогорском муниципальном районе. Целью проверки являлось изучение организации деятельности по взаимодействию органов исполнительной власти РТ с органами местного самоуправления Высокогорского муниципального района. На подведении итогов присутствовали заместитель министра юстиции Респулики Татарстан Галимов Айнур Газинурович, ответственный секретарь Республиканский комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гарифуллина Илсояр Халялетдиовна и другие представители ведомств.
Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин опубликовал фото с инициатором муниципальной программы строительства площадок для выгула собак.
Руководитель Лаишевского района Ильдус Зарипов выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня не стало легендарного жителя нашего района — ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Лаишевского района Бориса Кирилловича Кузнецова. Я навсегда запомню его как человека с огромным оптимизмом, позитивным настроем и глубокой благодарностью. Он с любовью проживал каждый свой день. В декабре ему исполнилось бы 95 лет. Выражаю глубокое соболезнование уважаемой Альфие Султановне, всем родным и близким. Светлая память Герою!
Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин принял участие в семинаре с предпринимателями района.
ОбществоВластьТехнологииМедиа ТатарстанПосмотреть эту публикацию в Instagram
Бүген Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасы рәисенең беренче урынбасары Артур Николаев һәм рәис урынбасары Сергей Карпухин Балтач районы эшмәкәрләре белән узган семинарда исәпләнгән керемнән бердәм салымны гамәлдән чыгару шартларында кече бизнесны алып бару турында сөйләде. #татарстан #балтачрайоны #балтасинскийрайон #балтаси #балтач #предприниматели
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым