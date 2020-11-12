В Казани за езду по автобусной полосе с начала года привлекли к ответственности почти 2 тысячи водителей

Фото: ГИБДД по РТ

С начала текущего года в Казани за езду и остановку на полосе общественного транспорта привлекли к ответственности 1 910 человек. Об этом сообщает ГИБДД по Татарстану.



Фото: ГИБДД по РТ

Лишь за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству в октябре в столице Татарстана привлекли 256 водителей, а за остановку в местах остановки общественного транспорта за тот же месяц — 152 человека. С начала года по этой статье привлекли к ответственности 1 126 водителей.

Фото: ГИБДД по РТ

Госавтоинспеция Казани обеспокоена сложившейся ситуацией и напоминает водителям, что движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта, создает неудобства для пассажиров.

Фото: ГИБДД по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани на ряде улиц появились приборы с автоматической фиксацией нарушений правил парковки.