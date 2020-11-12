Соседи рассказали подробности убийства в Альметьевске, в котором подозревается 13-летний подросток

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Подробности убийства 36-летней женщины, в совершении которого подозревается ее 13-летний сын, рассказали соседи погибшей телеканалу «Альметьевск ТВ».



В последний раз жители видели женщину и ее сына 25 октября. По словам соседки, сначала приехала подруга с вопросом о том, что женщины нигде не видно. Вчера приехала мать погибшей. Сотрудники МВД спилили дверь, в это время сын погибшей находился у двери. Он рассказал им, что готовил еду.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток подозревается в убийстве матери. По предварительным данным, убийство произошло несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений.

