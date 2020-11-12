Группа «Аигел» презентует в Национальной библиотеке татарский альбом «Пыяла»

Группа «Аигел», состоящая из петербургского электронщика Ильи Барамии и татарстанской поэтессы Айгель Гайсина, объявил, что 20 ноября выпустит альбом «Пыяла», состоящий из песен на татарском языке. Его презентация состоится завтра в Национальной библиотеке. Мест всего 50, регистрация на концерт закрылась почти сразу же после первых постов о нем.

«Пыяла», как пишут участники, «о рефлексии родительства как служении будущему, желании человека оставить после себя свою любовь». Первый сингл с него доступен — это песня «Ул».

Кадр из фотосъемки в Казани. https://www.instagram.com/aigelband/

Третий альбом «Эдем» вышел в 2019 году. «Аигел» регулярно приезжал в Казань. В первый раз — на гала-концерт акции «Мин татарча сөйләшәм» 2018 года. Тогда вокалистка Айгель Гайсина иронично комментировала: «У нас есть 3,5 песни на татарском». Половинка — потому что и главный хит группы «Татарин» частично исполняется на татарском. С тех пор дуэт неоднократно упоминал, что у них есть идеи сделать мини-альбом на родном языке Гайсиной, которая пела подобные песни, еще будучи челнинским бардом.

Также «Аигел» дважды становились хедлайнерами фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest. Илья Барамия читал лекции в рамках лаборатории «Tat Cult Lab/музыка». Гайсина озвучила промо-ролик «Мин татарча сөйләшәм» этого года (известно, что она активно занимается озвучкой — к примеру, ее голос звучит в ролике для русскоговорящих жителей Нью-Йорка о необходимости соблюдать меры предосторожности в период пандемии).

В начале осени Гайсина переехала в Казань. Изначально она планировала перебраться в Москву, но поскольку в столице школы в этот момент перешли на дистанционное обучение, она спонтанно решила пожить в Казани с дочерью.