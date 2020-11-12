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Экс-игрок «Рубина» Сонг перешел в клуб из Джибути

14:34, 12.11.2020
Экс-игрок «Рубина» Сонг перешел в клуб из Джибути
Фото: realnoevremya.ru

Бывший полузащитник «Рубина» и испанской «Барселоны» Алекс Сонг стал игроком клуба «Арта/Солар 7» из Джибути.

Футболист подписал с новой командой контракт до сезона-2022/23. Своим переходом Сонг хочет привлечь внимание к местному футболу.

Сонг выступал за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. Всего за клуб из столицы Татарстана камерунец провел 22 игры и забил 1 гол.

Последним клубом Сонга стал швейцарский «Сьон», за который он играл до весны нынешнего года.

Напомним, накануне стало известно о получении положительных результатов теста на коронавирус полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, находящимся в расположении сборной Грузии.

СпортФутбол Татарстан
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