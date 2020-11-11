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Фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Кубка России в Казани среди пар

16:37, 11.11.2020
Фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Кубка России в Казани среди пар
Фото: fsrussia.ru

В Казани завершились соревнования в рамках четвертого раунда Кубка России по фигурному катанию среди пар.

Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие за два соревновательных дня 233,09 (79,66+153,43) балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: fsrussia.ru

Они опередили ставших вторыми Евгению Тарасову и Владимира Морозова (227,13 балла). Тройку пьедестала замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).

Напомним, ранее победительницей казанского этапа Кубка России стала Александра Трусова, опередившая Алену Косторную.

СпортФигурное катаниеОбщество
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