Фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Кубка России в Казани среди пар
В Казани завершились соревнования в рамках четвертого раунда Кубка России по фигурному катанию среди пар.
Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие за два соревновательных дня 233,09 (79,66+153,43) балла.
Они опередили ставших вторыми Евгению Тарасову и Владимира Морозова (227,13 балла). Тройку пьедестала замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).
Напомним, ранее победительницей казанского этапа Кубка России стала Александра Трусова, опередившая Алену Косторную.СпортФигурное катаниеОбщество
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