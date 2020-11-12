Опубликован список земельных участков в Казани, которые изымут под дорогу-дублер

Фото: миндортранс РТ

Власти Казани опубликовали список изымаемых участков под строительство дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор». Список размещен в электронном сборнике документов.

Всего в Кировском районе города будет изъято 164 земельных участка. Под снос попадут как садовые дома, так и жилые, бани и хозяйственные постройки.

Фото: исполком Казани

Уведомить владельцев об изъятии земельных участков поручено Комитету земельных и имущественных отношений.



Ранее департамент казначейства Минфина Татарстана не одобрил контракт на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе с казанским ООО «Волга-автодор».

