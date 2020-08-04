Минфин Татарстана не одобрил контракт на строительство дублера Горьковского шоссе

Департамент казначейства Минфина Татарстана не одобрил контракт на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе с казанским ООО «Волга-автодор».

Ведомство обнаружило множество нарушений при определении подрядчика на строительство второго этапа первого участка дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга». К концу октября 2022 там планировалось построить 5,5 км дороги до жилого комплекса «Серебряный бор». Департамент выяснил, что при определении подрядчика были допущены нарушения законодательства.



«Нарушения касаются содержания конкурсной документации: указание размера обеспечения исполнения контракта (п. 8 ст. 42), включение условия о банковском сопровождении контракта (ч. 26 ст. 34), порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34), требования к информации, указанной в извещении о проведении аукциона (ч. 1 ст. 64)»,— пояснил «Коммерсанту» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Проверяющие потребовали устранить нарушения, изменить извещение и документацию о закупке, продлить сроки подачи заявок либо вовсе отменить электронный аукцион. На устранение ошибок казначейство дало 15 дней.



Ранее ГКУ «Главтатдортранс» разместило тендер на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до федеральной трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. На это из республиканского бюджета направят 4,5 миллиарда рублей.

