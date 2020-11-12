«Синтез» стартовал с поражения в квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» уступил сербскому ВК «Раднички» (14:16) в стартовом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло в Будапеште.

Казанцы хорошо начали встречу, ведя в счете после первой половины игры. Но в третьей четверти сербы перехватили инициативу и разгромили соперника 7:2, во многом предопределив итоговый результат. В конце заключительного периода команда Марата Закирова забила три гола, однако сравнять счет не успела.

Самыми результативными в составе казанцев стали Игорь Бычков и Адель Латыпов, забившие по 4 гола.

Сегодня «Синтез» сыграет два матча в рамках квалификации — против испанской «Террассы» (в 12.00 мск) и венгерского «Будапешта» (в 21.00 мск).

«Раднички» (Сербия) — «Синтез» (Казань) — 16:14 (1:3, 3:5, 7:2, 5:4).

«Раднички»: Расович, Станоевич (по 4 гола), Тохоль (3), Укропина (2), Круг, Лукич, Радулович (по 1).

«Синтез»: Латыпов, Бычков (по 4), Андрюков, Рыжов-Аленичев (по 2), Деревянкин, Зиннуров (по 1).

