На проходной КАМАЗа установили стоп-терминал для контроля температуры

На проходной гендирекции КАМАЗа установили стоп-терминал для контроля температуры и наличия защитной маски. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Пока устройства установлены в режиме тестирования. При входе в здание работникам необходимо остановиться перед терминалом, посмотреть в экран для измерения температуры и распознавания наличия защитной маски. Если у проходящего выявляется повышенная температура (37,2 ºС) или нет на лице маски, турникет блокирует проход.

Фото: kamaz.ru

Во второй половине ноября еще один такой терминал будет установлен на прессово-рамном заводе в АБК-107. Если опыт окажется успешным, такими терминалами оснастят все проходные, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудников КАМАЗа будут штрафовать за отсутствие масок и несоблюдение дистанции.

