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Сотрудников КАМАЗа будут штрафовать за отсутствие масок и несоблюдение дистанции

10:19, 07.10.2020
Сотрудников КАМАЗа будут штрафовать за отсутствие масок и несоблюдение дистанции
Фото: : realnoevremya.ru / Максим Платонов

На КАМАЗе сотрудников будут штрафовать за нарушение противоэпидемического режима. Информацию подтвердил «Реальному времени» руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Такое решение было принято на очередном заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

«Ношение масок, не соблюдение дистанции для простых работников. Для руководителей — организация всех мероприятий (проветривание, дезинфекция, измерение температуры и т.д.) и контроль за сотрудниками», — пояснил Афанасьев «Реальному времени».

Фото: vestikamaza.ru

Отметим, что в июне на КАМАЗе было зарегистрировано больше 80 случаев коронавируса. КАМАЗ по итогам исследования источников заражения работников компании коронавирусом недавно сообщил, что больше всего больных — 76% — заразились в магазинах, на рынках, в транспорте. Непосредственно на работе заразились 11,5% больных.

Общество Татарстан
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