СМИ сообщили о госпитализации главы СНБ Армении с сердечным приступом

У главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна случился инфаркт, его госпитализировали в больницу.

Абазяна доставили в Норский кардиологический центр.Подробности его состояния не уточняются, пишет Sputnik Армения.



Фото: pxhere.com

В пресс-центре Службы национальной безопасности Армении данную информацию опровергли. Там пояснили, что Абазян обратился в медучреждение для текущего обследования. Сейчас он находится на работе.

Абазяна назначили руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.



Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

