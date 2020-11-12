Татарстанские врачи спасли глаз 5-летней девочке, получившей травму во время игры

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В Татарстане врачи ДРКБ спасли глаз 5-летней девочке, которая получила травму во время игры в мяч.

Удар мяча был настолько сильным, что произошло кровоизлияние, при котором передняя камера глаза заполнилась кровью. Родители ребенка немедленно обратились в приемно-диагностическое отделение ДРКБ.

У маленькой пациентки кровь долго держалась в передней камере глаза, но благодаря своевременно начатому лечению, она рассосалась. Поздно начатое лечение подобных травм с гефемами, то есть с кровью в передней камере, очень часто ведет к таким тяжелым осложнениям, как повышение внутриглазного давления.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Заведующая офтальмологическим отделением Наиля Хабибуллина отметила, что пациентов с подобными травмами врачи наблюдают «до последнего», поскольку велик риск рецидива кровоизлияния.

— Лечение при таких травмах очень длительное, вплоть до окончательного выздоровления, когда все следы крови рассосутся и пройдут все признаки контузионного воспаления, — передает ее слова пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее врачи РКБ в Казани провели удачную операцию на сердце ребенка, находящегося в утробе матери.

