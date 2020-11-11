Проект университета Иннополис попал в топ-1000 лучших идей АСИ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Три проекта, созданных университетом Иннополис и компанией «Инногеотех», были представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени» от АСИ. Один из проектов под названием «Телеагроном» вошел в топ-1000.

Республика представила 500 идей для развития российской экономики, технологической и социальной сфер. Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству размещенных проектов на специальной краунд-платформе.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Университет Иннополис совместно с «Инногеотех» представил три разработки: сервис автоматизированного мониторинга объектов капитального строительства — в направлении «Новая городская политика», благодаря которому можно обнаружить нелегальные застройки. Систему автоматизированного мониторинга лесного хозяйства для оперативного выявления незаконного вмешательства в лесной фонд и сервис для повышения урожайности и снижения пестицидного давления на почву «Телеагроном», рассказал ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

В конце октября стало известно, что в Татарстане при Университете Иннополис создадут опорный центр по подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий.

