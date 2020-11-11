В МЧС предупредили татарстанцев о гололедице

Татарстанский главк МЧС предупредил, что с вечера среды до вечера четверга в республике ожидается гололедица.

По прогнозам синоптиков, это природное явление возможно с 18.00 11 ноября до 18.00 12 ноября, следует из сообщения ГУ МЧС по РТ.

В этом случае рекомендуется передвигаться осторожно, наступая на всю подошву и учитывая все неровности дороги. Водителям в МЧС посоветовали не тормозить резко и держать оптику в рабочем состоянии.

Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только в установленных местах и не забывать про светоотражающие элементы на одежде.

Ранее в Гидрометцентре объяснили разницу между гололедом и гололедицей. Синоптики объяснили, что меньшую опасность для людей представляет именно гололедица.