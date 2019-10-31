В Гидрометцентре объяснили разницу между гололедом и гололедицей

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Метеорологи рассказали о разнице между такими погодными явлениями как гололед и гололедица. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, какое из них опаснее.

По ее словам, гололедица менее опасна. В этом случае речь идет о замерзании осадков при резком похолодании. Главной особенностью этого явления специалисты считают то, что осадки замерзают только на горизонтальной поверхности.

«Это совершенно два разных явления. Гололед образовывается, когда в холодное полугодие термометры показывают минус, но в облачном слое температура положительная, а осадки идут в жидкой фазе. Попадая в слой отрицательной температуры, они не успевают растаять, ложатся на различные поверхности и замерзают, образуя ледяную корку. Гололед — это очень скользкий и ровный лед. Он может образовываться везде: на корпусах машин, на деревьях, проводах», — приводит ТАСС слова Макаровой о гололеде.

Напомним, что такой гололед особенно ярко запомнился казанцам в ноябре 2016 года когда лед покрыл ровной, гладкой коркой почти весь город. Тогда за утро произошло 135 ДТП, а в травмпункты обратились 156 человек

