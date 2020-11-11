«Нефтехимик» на выезде проиграл «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» (2:3) в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижнекамский клуб первым открыл счет благодаря дальнему удару Юшина на 37-й минуте игры. После перерыва хозяева перехватили инициативу и трижды забили в ворота «Нефтехимика». В составе армейцев дублем отметился Гаджимурадов.

В самом конце поединка форвард «Нефтехимика» Артемчук отыграл один мяч, но на большее у нижнекамцев не хватило времени.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:1)

Гол: Базелюк (50), Гаджимурадов (58, 87) — Юшин (37), Артемчук (90).