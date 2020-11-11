Татарстанские «ипэшники» накопили больше всего денег на банковских счетах в Поволжье

Фото: Максим Платонов

Предпринимателей в Татарстане много, а денег на каждого — мало

На 1 октября индивидуальные предприниматели Татарстана накопили на банковских счетах 17,9 миллиарда рублей — больше, чем предприниматели из других регионов в Приволжском федеральном округе. Такие данные в своем исследовании приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»).

На втором месте по накоплениям оказались предприниматели Нижегородской области — 15,7 миллиарда рублей. Тройку замыкают предприниматели Самарской области (14,7 миллиарда). А в целом отметку в 10 миллиардов преодолели только шесть регионов из 14. Помимо вышеупомянутых, это Пермский край (14,7 миллиарда), Башкирия (13,6 миллиарда) и Саратовская область (12,5 миллиарда).

FinExpertiza насчитала в Татарстане 81 834 индивидуальных предпринимателя, и здесь республика обошла другие регионы ПФО. Ближайшие — Башкирия (70 938), Нижегородская область (65 218), Самарская область (61 917) и Пермский край (55 245).

Средства на банковских счетах малого бизнеса начали расти и приблизились к триллиону рублей после запуска антикризисной поддержки правительства РФ. Фото: sv-bob.livejournal.com

А вот по деньгам на каждый отдельный бизнес-субъект Татарстан с показателем в 219,7 тысячи рублей занимает далеко не первое место. Республику обошли Удмуртия (235,5 тысячи), Самарская область (238,9 тысячи), Нижегородская область (241,2 тысячи), Оренбургская область (243,2 тысячи), Пермский край (267 тысяч), Саратовская область (274,1 тысячи). Показатель в 300 тысяч перешагнули только Кировская область (348,3 тысячи) и Пензенская область (300,9 тысячи).

Почти триллион на счетах ИП — но все ли так радужно?

Средства на банковских счетах малого бизнеса начали расти и приблизились к триллиону рублей после запуска антикризисной поддержки правительства РФ. На 1 октября, по данным FinExpertiza, накопления составляли 956,9 миллиарда рублей. Всего в России насчитали 3 275 678 предпринимателей, на каждого приходится 292,1 тысячи рублей.



С мая суммы на предпринимательских счетах увеличились сразу на 35%. До начала «коронавирусных» выплат пик пришелся на январь, когда малый бизнес имел 784 миллиарда, а минимальное значение наблюдалось как раз в мае — 712 миллиардов. Подробный график роста представлен ниже.

Среди российских регионов больше всего денег на счетах предпринимателей Москвы (196,4 миллиарда), Санкт-Петербурга (57,4 миллиарда) и Краснодарского края (56 миллиардов). Однако наибольший капитал в пересчете на каждого ИП имеет Чукотский автономный округ. Там меньше всего ИП — 994, и если соотнести их количество с общей суммой на предпринимательских счетах, то в среднем получается по 718,3 тысячи на каждого. Ниже — выкладка по регионам с максимальными средними накоплениями на каждого предпринимателя.

Меньше всего денег на счетах предпринимателей Ингушетии (125 миллионов), Ненецкого автономного округа (348 миллионов) и Республики Алтай (614 миллионов). Главным аутсайдером по средней сумме на счетах ИП стала та же Ингушетия, где в среднем на одного предпринимателя приходится по 52,9 тысячи рублей.

Однако несмотря на увеличение сумм средств у предпринимателей, позитива это в основном не приносит, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова:

«Значительная часть накопленных средств представляет собой отсроченные платежи по налогам и кредитам и будет израсходована на погашение этих отложенных обязательств. У многих предпринимателей может не хватить денег для расчета по долгам и стабильной выплаты зарплат».

Ее мнение таково — если бизнес продолжит стагнировать, то ему будет сложно не то что зарабатывать, а просто держаться на плаву: «Несмотря на то, что сейчас средства на счетах индивидуальных предпринимателей достигли рекордной величины, заявленной суммы в 292 тыс. руб. на каждого ИП хватит на выплату всего лишь пяти среднероссийских зарплат с учетом обязательных налоговых и страховых отчислений».



Дарья Пинегина