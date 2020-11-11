В ближайшие дни в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

По данным Гидрометцентра Татарстана, 12 и 13 ноября в республике местами ожидается небольшой снег и гололедица.

В четверг, 12 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит 0..-3 градуса, ночью — -2..-7. Ветер северо-западный умеренный, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Фото: 16.mchs.gov.ru

В пятницу, 13 ноября, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода и умеренный северо-западный ветер. Ночью температура составит -2..-7 градусов, днем — 0..-4 градусов.

Напомним, что МЧС предупредило жителей Татарстана, что сегодня на территории республики местами ожидаются сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с. Временами будет идти небольшой снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 1—2 км.

