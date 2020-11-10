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МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и снеге с ухудшением видимости

14:43, 10.11.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и снеге с ухудшением видимости
Фото: 16.mchs.gov.ru

МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий завтра, 11 ноября.

Завтра на территории республики местами ожидаются сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с. Временами будет идти небольшой снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 1-2 км.

Фото: 16.mchs.gov.ru

На дорогах ожидается гололедица.

Ранее синоптики Татарстана предупреждали о минусовых температурах на этой неделе.

Общество Татарстан
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