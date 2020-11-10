МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и снеге с ухудшением видимости
МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий завтра, 11 ноября.
Завтра на территории республики местами ожидаются сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с. Временами будет идти небольшой снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 1-2 км.
На дорогах ожидается гололедица.
Ранее синоптики Татарстана предупреждали о минусовых температурах на этой неделе.
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