МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и снеге с ухудшением видимости

МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий завтра, 11 ноября.

Завтра на территории республики местами ожидаются сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с. Временами будет идти небольшой снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 1-2 км.

Фото: 16.mchs.gov.ru

На дорогах ожидается гололедица.



Ранее синоптики Татарстана предупреждали о минусовых температурах на этой неделе.

