Защитник ЦСКА Воробьев официально перешел в «Нефтехимик»

Защитник ЦСКА Кирилл Воробьев стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Хоккеист еще не играл в текущем сезоне КХЛ в составе ЦСКА. В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Сочи», где в 36 матчах отметился 3 (0+3) очками за результативность при полезности «-8».

ОФИЦИАЛЬНО



Из ЦСКА в «Нефтехимик» перешел защитник Кирилл Воробьев (11.02.1995, 186/90, хват левый).



Игрок обороны помимо ЦСКА выступал за «Сибирь», «Торпедо» и ХК «Сочи». Всего в КХЛ провел 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.



Мы рады приветствовать Кирилла в Стае! pic.twitter.com/SUx7isjjLI — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 11, 2020

В КХЛ Воробьев также играл за «Сибирь» и «Торпедо». Всего на высшем уровне защитник провел 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.

Напомним, накануне «Нефтехимик» обыграл дома китайский «Куньлунь» (6:2).