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Защитник ЦСКА Воробьев официально перешел в «Нефтехимик»

11:50, 11.11.2020
Защитник ЦСКА Воробьев официально перешел в «Нефтехимик»
Фото: vk.com/hccska

Защитник ЦСКА Кирилл Воробьев стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Хоккеист еще не играл в текущем сезоне КХЛ в составе ЦСКА. В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Сочи», где в 36 матчах отметился 3 (0+3) очками за результативность при полезности «-8».

В КХЛ Воробьев также играл за «Сибирь» и «Торпедо». Всего на высшем уровне защитник провел 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.

Напомним, накануне «Нефтехимик» обыграл дома китайский «Куньлунь» (6:2).

СпортХоккей Татарстан
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