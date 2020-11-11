6% казанцев считают избыточными правительственные меры по борьбе с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

41% жителей Казани заявили о нехватке правительственных мер по борьбе с коронавирусом, однако это все равно меньше, чем в других городах-миллионниках Поволжья. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob, который проводился с 29 октября по 5 ноября среди совершеннолетних. В Москве и Санкт-Петербурге было опрошено по 1 500 респондентов, в других городах — по 1 000.

То, что мер достаточно, считают 29% опрошенных казанцев. И только 6% заявили об их избытке. Затрудняются ответить 24% респондентов.

Результаты опроса по России выглядят так: