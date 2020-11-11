Мэр Якутска взяла отпуск для медицинского обследования
Глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила, что взяла отпуск на несколько дней для медицинского обследования. Она попросила подписчиков не наводить «треш» по поводу ее состояния.
«Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально [заявляю]: я взяла несколько дней отпуска, чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет — так бывает», — написала чиновница в своем аккаунте в «Инстаграме».
Сардана Авксентьева отметила, что за 2,5 года работы на посту ни разу не брала больничный. Растущие слухи при отсутствии официальной информации вызвали переполох.
«Если что-то серьезное будет происходить — я сама вам сообщу», — пообещала Авксентьева.
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию. Но в соцсетях появилась фейковая фотография, на которой в бюллетене чиновницы кто-то пририсовал галочку в графе «за».
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