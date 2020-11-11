Мэр Якутска взяла отпуск для медицинского обследования

Фото: @sardanaavksentieva

Глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила, что взяла отпуск на несколько дней для медицинского обследования. Она попросила подписчиков не наводить «треш» по поводу ее состояния.

«Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально [заявляю]: я взяла несколько дней отпуска, чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет — так бывает», — написала чиновница в своем аккаунте в «Инстаграме».

Сардана Авксентьева отметила, что за 2,5 года работы на посту ни разу не брала больничный. Растущие слухи при отсутствии официальной информации вызвали переполох.

«Если что-то серьезное будет происходить — я сама вам сообщу», — пообещала Авксентьева.



Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию. Но в соцсетях появилась фейковая фотография, на которой в бюллетене чиновницы кто-то пририсовал галочку в графе «за».

