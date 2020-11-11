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Здание казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр «Сириус»

09:45, 11.11.2020
Здание казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр «Сириус»
Фото: Медиалаборатория Университета талантов

Здание Казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр одаренных детей и молодежи «Сириус». Тендер на разработку проекта появился на портале госзакупок.

Согласно заданию, в школе должны быть предусмотрены несколько лабораторий:

Фото из архива ПАО «Ростелеком»
  • лаборатория техногенных экотоксикантов — лаборатория по экологии;
  • лаборатория гидропонной установки — лаборатория по биологии;
  • лаборатория автоматизации и роботизации технологических процессов по АПК;
  • лаборатория компьютерного моделирования и искусственного интеллекта — лаборатория по математике информатике;
  • лаборатория в VR/AR/MR — шахматы;
  • лаборатория лазерных и аддитивных технологий — лаборатория по физике;
  • киберфизические системы — лаборатория по информатике;
  • лаборатория «Внеземные территории» — лаборатория по астрономии;
  • лаборатория направленного синтеза полифункциональных соединений, обладающих потенциальной нейротропной активностью — лаборатория по химии;
  • лаборатория оценки функционального состояния человека.

Также проект должен предусматривать новые материалы и технологии. В числе необходимых помещений — автоклавная, библиотека, коворкинг, переговорная, столовая, гардероб, веткабинет, принтерная, переговорная.

Ранее сообщалось, что на создание республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Казани по модели «Сириуса» выделено около 340 млн рублей.

Общество Татарстан
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