Здание казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр «Сириус»
Здание Казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр одаренных детей и молодежи «Сириус». Тендер на разработку проекта появился на портале госзакупок.
Согласно заданию, в школе должны быть предусмотрены несколько лабораторий:
- лаборатория техногенных экотоксикантов — лаборатория по экологии;
- лаборатория гидропонной установки — лаборатория по биологии;
- лаборатория автоматизации и роботизации технологических процессов по АПК;
- лаборатория компьютерного моделирования и искусственного интеллекта — лаборатория по математике информатике;
- лаборатория в VR/AR/MR — шахматы;
- лаборатория лазерных и аддитивных технологий — лаборатория по физике;
- киберфизические системы — лаборатория по информатике;
- лаборатория «Внеземные территории» — лаборатория по астрономии;
- лаборатория направленного синтеза полифункциональных соединений, обладающих потенциальной нейротропной активностью — лаборатория по химии;
- лаборатория оценки функционального состояния человека.
Также проект должен предусматривать новые материалы и технологии. В числе необходимых помещений — автоклавная, библиотека, коворкинг, переговорная, столовая, гардероб, веткабинет, принтерная, переговорная.
Ранее сообщалось, что на создание республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Казани по модели «Сириуса» выделено около 340 млн рублей.
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