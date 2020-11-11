Здание казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр «Сириус»

Фото: Медиалаборатория Университета талантов

Здание Казанского политехнического колледжа отремонтируют под центр одаренных детей и молодежи «Сириус». Тендер на разработку проекта появился на портале госзакупок.

Согласно заданию, в школе должны быть предусмотрены несколько лабораторий:

Фото из архива ПАО «Ростелеком»

лаборатория техногенных экотоксикантов — лаборатория по экологии;

лаборатория гидропонной установки — лаборатория по биологии;

лаборатория автоматизации и роботизации технологических процессов по АПК;

лаборатория компьютерного моделирования и искусственного интеллекта — лаборатория по математике информатике;

лаборатория в VR/AR/MR — шахматы;

лаборатория лазерных и аддитивных технологий — лаборатория по физике;

киберфизические системы — лаборатория по информатике;

лаборатория «Внеземные территории» — лаборатория по астрономии;

лаборатория направленного синтеза полифункциональных соединений, обладающих потенциальной нейротропной активностью — лаборатория по химии;

лаборатория оценки функционального состояния человека.

Также проект должен предусматривать новые материалы и технологии. В числе необходимых помещений — автоклавная, библиотека, коворкинг, переговорная, столовая, гардероб, веткабинет, принтерная, переговорная.



Ранее сообщалось, что на создание республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Казани по модели «Сириуса» выделено около 340 млн рублей.

