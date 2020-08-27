На аналог «Сириуса» в Казани потратили 340 миллионов рублей

Фото: Медиалаборатория Университета талантов

На создание республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Казани по модели «Сириуса» выделено около 340 млн рублей, сообщил исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.



По его словам, большая часть этих средств пошла на закупку для центра современного оборудования.

Республиканский центр создается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Напомним, первая образовательная программа в центре стартует 1 сентября.