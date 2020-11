В Австралии нашли два новых вида млекопитающих

В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Свое открытие исследователи сделали при помощи тестов ДНК.

Специалисты обнаружили еще две разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего поссума). Таким образом, науке известны три вида таких животных, сообщает The West Australian.

two new greater glider species have been discovered in australia!



it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3