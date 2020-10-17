В Татарстане почти завершили капремонт многоквартирных домов

В Татарстане выполнили капремонт многоквартирных жилых домов на 96,91%. По данным Госжилинспекции, работы завершены в 466 домах, из них приняты 342. Об этом сообщил на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Фото: tatarstan.ru

В рамках программы капремонта объектов образования осталось завершить работы только по капитальному ремонту дошкольных учреждений. На 17 октября из 87 детских садов работы ведутся на 6 объектах. Уже завершен капремонт обычных и коррекционных школ, а также функциональных зон.

Капитальный ремонт спортивных объектов (21) также завершен. Завершен и капитальный ремонт 7 объектов здравоохранения, осталось завершить работы на одном. Ремонт стационаров ведется на 10 объектах, на 5 объектах работы завершены.