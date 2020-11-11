Сегодня в Татарстане ожидается сильный снег и ветер до 16 м/с

В среду, 11 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами небольшой снег с ухудшением видимости до 1-2 км. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до -3°С. В Казани ожидается +1... -1 градус, в Набережных Челнах 0... -3 градуса.

