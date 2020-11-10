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Жириновский пожаловался Файзуллину на невозможность получить участок под строительство дома

15:32, 10.11.2020
Жириновский пожаловался Файзуллину на невозможность получить участок под строительство дома
Фото: duma.gov.ru

На пленарном заседании Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался и.о. министра строительства Иреку Файзуллину на безуспешные попытки построить себе дом.

«Как построить дом? Вот я захотел построить дом, имею право? Живу в Москве 65 лет — ничего не имею. Ни одного метра от московского правительства. Обращаюсь, ответ: «Нет. У нас нет участков». Это что? Самый большой в мире город. Дали Новую Москву — и нет участка?» — задался вопросом Жириновский.

Фото: duma.gov.ru

«Взятки у меня нет, чтоб им дать! А участки есть у них!» — закричал лидер ЛДПР.

«Займитесь. Почему мне отказались дать участок? Почему я не могу построить дом?» — обратился он к Файзуллину.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрела и приняла всех кандидатов в правительство, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. В том числе и Файзуллина, который теперь станет федеральным министром строительства и ЖКХ.

ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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