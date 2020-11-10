Жириновский пожаловался Файзуллину на невозможность получить участок под строительство дома

На пленарном заседании Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался и.о. министра строительства Иреку Файзуллину на безуспешные попытки построить себе дом.

«Как построить дом? Вот я захотел построить дом, имею право? Живу в Москве 65 лет — ничего не имею. Ни одного метра от московского правительства. Обращаюсь, ответ: «Нет. У нас нет участков». Это что? Самый большой в мире город. Дали Новую Москву — и нет участка?» — задался вопросом Жириновский.

Фото: duma.gov.ru

«Взятки у меня нет, чтоб им дать! А участки есть у них!» — закричал лидер ЛДПР.

«Займитесь. Почему мне отказались дать участок? Почему я не могу построить дом?» — обратился он к Файзуллину.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрела и приняла всех кандидатов в правительство, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. В том числе и Файзуллина, который теперь станет федеральным министром строительства и ЖКХ.