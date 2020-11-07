В Татарстане в акватории Камы провели рейд по браконьерам — видео

В Алексеевском районе Татарстана в акватории Камы провели очередной рейд по браконьерам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Инспекторы Рыбнадзора проверяют количество улова на человека и его размер. Тех, кто выходит на незаконную рыбалку ночью ловят с помощью тепловизоров. Таким злоумышленникам может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

С начала года в Татарстане заведено 95 уголовных дел за незаконную добычу рыбы. Наказание за преступление колеблется от штрафа от двух тыс. рублей.