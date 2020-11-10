Прокуратура обязала власти Казани отремонтировать дорогу в Осиново

Прокуратура Кировского района Казани обнаружила, что Осиновский переулок содержится в ненадлежащем состоянии. Надзорное ведомство обязало исполком города отремонтировать дорогу.

Проверка показала, что дорожное полотно имело многочисленные повреждения, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Также в переулке отсутствовал тротуар и уличное освещение.

Фото: google.com/maps / скриншот

«Выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На имя руководителя исполкома Казани внесено представление об устранении нарушений.

Ранее «Реальное время» писало о транспортных проблемах пригородов Казани. На въездах и выездах из города ежедневно собираются большие пробки.