Прокуратура обязала власти Казани отремонтировать дорогу в Осиново
Прокуратура Кировского района Казани обнаружила, что Осиновский переулок содержится в ненадлежащем состоянии. Надзорное ведомство обязало исполком города отремонтировать дорогу.
Проверка показала, что дорожное полотно имело многочисленные повреждения, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Также в переулке отсутствовал тротуар и уличное освещение.
«Выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
На имя руководителя исполкома Казани внесено представление об устранении нарушений.
Ранее «Реальное время» писало о транспортных проблемах пригородов Казани. На въездах и выездах из города ежедневно собираются большие пробки.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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