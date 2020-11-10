Более тысячи участников начали обучение в Школе 21

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

На минувшей неделе в кампусах Школы 21 стартовала новая волна обучения. Это означает, что более тысячи абитуриентов в Москве и Казани успешно прошли все этапы отбора и стали новыми участниками Школы 21.

Больше половины участников младше 27 лет, треть — в возрасте от 28 до 50 лет, также семь участников старше 50 лет решились принять участие в конкурсном отборе. При этом доля девушек остается высокой для ИТ-индустрии — 25%. Более половины учащихся — жители российских регионов, есть представители иностранных государств.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, нам удалось обеспечить проведение очных летних отборочных интенсивов с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Это были четыре месяца напряженной и слаженной работы команд обоих кампусов в Москве и Казани. Участники новой волны уже показывают высокую мотивацию и отличную динамику — меньше чем за неделю первые тридцать человек уже защитили свои первые проекты», — делится Светлана Инфимовская, директор Школы 21.

«Люди разных возрастов и социальных прослоек пришли в Школу 21 и получили опыт, который поделил их судьбу на «до» и «после». Школа 21 — это жизнь в миниатюре, наполненная поражениями и победами, где самое главное качество — это уметь подняться и не сдаваться на пути к своей цели. Я счастлив за наших новых участников основного обучения, достигших своей цели на «бассейне»! Для нашей территории наличие кампуса Школы 21 — это огромное преимущество и вклад в дальнейшее устойчивое развитие цифровой экономики», — отмечает Айрат Хасьянов, руководитель филиала Школы 21 в Казани.

До 1 декабря открыт прием заявок для участия в зимних отборочных интенсивах в Казани. Оставить заявку можно на сайте 21-school.ru. Стать участником основного обучения может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»