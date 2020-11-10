Новое мобильное приложение для бизнеса от Ак Барс Банка доступно в iOS

Совсем недавно Ак Барс Банк анонсировал запуск нового мобильного приложения для бизнеса «Ак Барс Мобильный» (18+). На момент запуска приложение было доступно только для владельцев телефонов на системе «Андроид». Теперь новое мобильное приложение для бизнеса можно скачать в App Store.



Приложение получило весь необходимый функционал, позволяющий корпоративным клиентам максимально быстро и комфортно решать свои ежедневные бизнес-задачи, используя только смартфон. Среди главных изменений — понятный и интуитивный дизайн, простая навигация, реорганизация раздела платежей. Все это позволяет работать в мобильном банке легче, быстрее, эффективнее.



Платежное поручение можно импортировать или создать на основании фото или скана счета. Быстро заполнить реквизиты вручную помогут справочники и подсказки. Чтобы сформировать шаблон платежа или уведомить о нем контрагента, достаточно поставить чек-бокс в соответствующем поле.



Процесс входа в приложение стал более современным — распознавание по лицу, отпечатку пальца. Если в смартфоне есть новые идентификаторы, например распознавание по голосу, приложение сможет использовать и его.



Большое значение придается безопасности. В приложение встроена программа PayControl, которая позволяет подписывать транзакции прямо в смартфоне, без SMS.



Сохранить деловую репутацию и избежать ошибок в выборе партнера поможет встроенный сервис проверки контрагента.



Одна из ключевых особенностей нового приложения — поддержка интерфейса на татарском языке. Теперь клиентам доступны для выбора и использования три языковые версии приложения — татарская, русская и английская.

Партнерский материал