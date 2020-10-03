Почему внесудебные банкротства «не взлетели» в Татарстане
За месяц в Татарстане внесудебными банкротами стали только трое — а отказов более 250
Первые заявления о внесудебном банкротстве в Татарстане поступили в МФЦ уже в первые дни процедуры — но, как выяснило «Реальное время», почти все они обернулись отказами. В результате эта процедура ни снискала популярности ни в Татарстане, ни в ряде соседних регионов. Сейчас в республике только трое человек смогли объявить себя внесудебными банкротами. В чем причина — разбиралось наше издание.
Судебным банкротствам предрекали большое будущее
Уже месяц в России официально работает процедура внесудебного банкротства физлиц — люди с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей получили возможность объявить себя несостоятельными и избавиться от долгов без суда. Для этого достаточно подать пакет документов через МФЦ, который уже в течение трех рабочих дней выносил вердикт о банкротстве — или же возвращал документы. Забегая вперед, скажем: второе случалось гораздо чаще.
Эта процедура бесплатна для физлиц: им не нужно платить государственную пошлину, нет и расходов на депозит Арбитражного суда. С момента объявления о несостоятельности приостанавливаются имущественные взыскания, начисления пени. Естественно, накладываются и определенные ограничения: человек в процедуре банкротства не может получать займы, выдавать поручительства и заключать иные обеспечительные сделки.
Внесудебное банкротство длится полгода. По завершении процедуры человека освобождают от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Его задолженность будет признана безнадежной к взысканию.
На старте процедуры эксперты «Реального времени» предрекали ей большое будущее.
Такие люди, отмечал Набережный, оказывались в подвешенном состоянии: они ничего не могли сделать с долгом, на них продолжали числиться исполнительные листы, обременения и прочее. Им нужно было еще где-то «добрать» долгов (при обычном судебном банкротстве физлиц размер обязательств должен составлять не менее 500 тыс. рублей), но тогда они могли бы нарваться на неосвобождение от них. «Это тоже опасно: перспектива пожизненной долговой кабалы», — указывал эксперт.
Выделяли эксперты и минусы процедуры — в части, например, возрастающей нагрузки на службу судебных приставов или на возможные злоупотребления. Кредиторам, замечал Набережный, и раньше было сложно: чтобы получить какие-то данные об имуществе банкрота при судебной процедуре, им приходилось действовать самим. Теперь стало еще сложнее, потому что возможностей для этого стало еще меньше: приходится либо доверять информации об активах и денежных поступлениях, которую предоставляет должник, либо получать ее каким-то образом самим, доказывая, что он лукавит. «Как это сделать, тоже большой вопрос», — полагает эксперт.
В Татарстане — только три внесудебных банкрота
Судя по данным Единого федерального реестр сведений о банкротстве, заявления о внесудебном банкротстве в МФЦ начали поступать буквально с первых дней — и с первых же дней посыпались отказы. На 1 октября в реестре содержалась сотня сообщений о возвращении гражданам их заявлений о внесудебном банкротстве и только три — о возбуждении этой процедуры.
Для сравнения, в соседнем Башкортостане внесудебных банкротов на ту же сотню ровно втрое больше — девять человек. В Кировской области — восемь человек, в Удмуртии — семь, в Ульяновской области — шесть. В Марий Эл же их всего двое (равно как и в Чувашии) — в Мордовии — трое. В Самарской же области уже как минимум 20 человек объявили себя банкротами во внесудебном порядке, столько же — в Оренбургской области.
Однако, как поясняют в МФЦ Татарстана, реальные данные могут быть более масштабными — информация в общедоступную базу может поступать все-таки с задержкой. Согласно свежей статистике МФЦ, внесудебных банкротов в Татарстане действительно трое, а вот отказов было больше — 251. Напомним, что повторно заявление на внесудебное банкротство можно подать только через месяц.
Добавим, что о первой в Татарстане процедуре внесудебного банкротства сообщали публично — это произошло 24 сентября. На тот момент, согласно данным МФЦ, в офисы «Мои документы» подали заявления о внесудебном банкротстве 212 безнадежных должников, однако 211 из них оказались, так сказать, ненадлежащими заявителями, и только один пока соответствует условиям, в соответствии с которыми можно стать банкротом без суда.
«Не распробовали» или «не нужен»?
Как отмечает руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая, на то, чтобы «распробовать» процедуру, должникам может понадобиться больше, чем месяц.
— Для начала следует отметить, что сегодня интерес россиян к новому механизму пока невысокий в принципе. Так как механизм новый, потребуется время для того, чтобы граждане поняли, как он работает, и начали пользоваться своим правом. Для этого нужно время. В том числе оно требуется юристам, чтобы наработать практику в этом вопросе и вести просветительскую работу с гражданами, разъясняя закон.
И три принятых заявления в Татарстане, и десяток заявлений в Башкирии ― лишь доля процента от числа потенциальных банкротов по данному механизму. Поэтому мы не видим оснований для поиска каких-либо закономерностей или отличий в работе внесудебного банкротства в разных субъектах РФ. Сейчас все результаты на уровне статистической погрешности: где-то обратилось на несколько десятков человек больше, но на уровне субъекта РФ это ни о чем не говорит, — полагает эксперт.
Дело в том, что у судебного пристава имеется несколько оснований для завершения исполнительного производства, в том числе по пункту 3 ― если невозможно установить местонахождение должника и его имущества. В таком случае заявление должника о внесудебном банкротстве будет отклонено.
А вот пункт 4 ― предусматривает именно фактическое отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.
— К сожалению, в практике большинство должников предпочитают скрываться от судебных приставов, не отвечают на их запросы и не предоставляют информацию. В результате приставы закрывают исполнительные дела по пункту 3 ст. 46, что препятствует механизму внесудебного банкротства. Отсюда такая статистика по отказам: граждане, не зная таких тонкостей закона, подают заявления, но получают отказы — объясняет эксперт.
— Если поразмыслить, поставив себя на место гражданина, у которого уже завершено исполнительное производство, то есть по сути, приставом уже проведены все возможные мероприятия по принудительному взысканию и на текущий момент такие ограничения сняты в связи с их тщетностью, то очевидным становится тот факт, что такому гражданину просто незачем обращаться в МФЦ для фиксации факта банкротства. В этом случае он в обывательском понимании ничего не приобретает, поскольку все аресты и запреты судебного пристава уже и так отсутствуют, а после признания факта банкротства гражданин приобретает только новые ограничения, установленные в ст. 213.30 закона о банкротстве, — полагает она.
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